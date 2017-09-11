Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'de barışçıl hayata yeniden dönülmesi değerlendirilmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safadi ülkenin başkenti Amman'da bir araya geldiği bildirildi.

Bölgesel temaslarda bulunmak üzere Amman'a gelen Lavrov ile Safadi görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, "Suudi Arabistan, Suriye krizini bitirme konusunda kararlı. Bunun için Astana görüşmelerini destekliyor." dedi.

"BM kararlarına göre gerçek bir anlaşma sağlanması gerekiyor"

Ürdün ile ortak yönlerinin olduğunu söyleyen Lavrov, "Suriye'deki akan kanın bir an önce durdurulması, insani krize çözüm bulunması ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre gerçek bir anlaşma sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Türkiye ve İran ile birlikte Astana görüşmeleri çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi oluşturulması için çalıştıklarını aktararak, "Uluslararası kanunlara ve ülkelerin içişlerine saygı gösterilmeli. Suriye'de barışçıl hayata yeniden dönülmesi için bir fırsat varsa, bunun değerlendirilmesi gerekir." diye konuştu.

Lavrov, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile faydalı görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.