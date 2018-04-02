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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Trump, ABD'nin Suriye'den çıkacağı sözüne şimdilik bağlı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'O (Trump) DEAŞ'a karşı başarı kazandıktan sonra ABD'nin Suriye'den çıkacağı ile ilgili önceki sözlerine şimdilik bağlı.' dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkacağına dair sözüne şimdilik bağlı olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Lavrov, Bangladeşli mevkidaşı Abdül Hasan Mahmud Ali ile görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkacağına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

ABD'nin Suriye'deki tek amacının terörle mücadele olduğu yönünde güvence verdiğini hatırlatan Lavrov, buna rağmen son aylarda ABD'nin Fırat'ın doğusuna yerleştiğini gözlemlediklerini belirtti.

Lavrov, Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkabileceğine yönelik sözlerine bağlı kalacağını düşündüğünü vurgulayarak, "O (Trump) DEAŞ'a karşı başarı kazandıktan sonra ABD'nin Suriye'den çıkacağı ile ilgili önceki sözlerine şimdilik bağlı. Burada önemli olan şudur ki, ABD bütün üye devletlerin egemenliği ve bütünlüğüne saygı göstermeyi içeren BM anlaşmasını ihlal ederek kendi birliklerini, özel kuvvetlerini, hava kuvvetlerini (Suriye'ye) gönderdi, koalisyonu toparladı." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, Ohio eyaletinde perşembe günü düzenlenen mitingde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde yüz bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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