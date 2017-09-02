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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD'nin hamlesine karşılık sert bir yanıt hazırlıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu ile Washington ve New York'taki iki konsolosluk tesisinin kapatılmasına yönelik talebine 'sert yanıt' hazırladıklarını söyledi.

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Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Moskova Uluslararası  İlişkiler Üniversitesi (MGİMO) öğrencileriyle bir araya geldiği etkinlikte,  ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni diplomatik hamlesini değerlendirdi.

ABD ile Rusya arasındaki karşılıklı yaptırım sürecinin Rusya  tarafından değil, Obama yönetimi tarafından başlatıldığını belirten Lavrov, "Bu  yaptırım sürecini başlatanların amacı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ile ABD  arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik vaatlerini engellemekti." dedi.

ABD'nin, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu ile Washington ve New  York'taki iki konsolosluk tesisinin kapatılmasına yönelik talebini  değerlendirmeye aldıklarına işaret eden Lavrov, "ABD'nin hamlesine karşılık sert  bir yanıt hazırlıyoruz." diye konuştu.

ABD yönetimi, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu ile Washington  ve New York'taki iki konsolosluk tesisinin kapatılması için 2 gün süre  verildiğini açıklamıştı.

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