Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD'nin hamlesine karşılık sert bir yanıt hazırlıyoruz

Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGİMO) öğrencileriyle bir araya geldiği etkinlikte, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni diplomatik hamlesini değerlendirdi.

ABD ile Rusya arasındaki karşılıklı yaptırım sürecinin Rusya tarafından değil, Obama yönetimi tarafından başlatıldığını belirten Lavrov, "Bu yaptırım sürecini başlatanların amacı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik vaatlerini engellemekti." dedi.

ABD'nin, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu ile Washington ve New York'taki iki konsolosluk tesisinin kapatılmasına yönelik talebini değerlendirmeye aldıklarına işaret eden Lavrov, "ABD'nin hamlesine karşılık sert bir yanıt hazırlıyoruz." diye konuştu.

ABD yönetimi, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu ile Washington ve New York'taki iki konsolosluk tesisinin kapatılması için 2 gün süre verildiğini açıklamıştı.