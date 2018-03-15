Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Topraklarında gerçekleşen kimyasal saldırıyı gizleyen ülkenin savunma bakanı başka ne söyleyebilirdi ki?
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere Savunma Bakanı Williamson'ın 23 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararıyla ilgili olarak söylediği 'Rusya çenesini kapatsın ve defolup gitsin' sözlerine yanıt verdi.
- star.com.tr
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere Savunma Bakanı Williamson'ın 23 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararıyla ilgili olarak söylediği "Rusya çenesini kapatsın ve defolup gitsin" sözlerine yanıt verdi.
Kişisel Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, "İngiltere Savunma Bakanı 'Rusya çenesini kapatmalı ve defolup gitmeli' dedi. Topraklarında gerçekleştirilen kimyasal saldırıyla ilgili bilgileri gizleyen bir ülkenin savunma bakanı başka ne söyleyebilirdi ki zaten?" dedi.
Londra'nın gizleyecek bir şeyleri olduğunu söyleyen Zaharova, "Ortakları da endişeli." ifadelerini kullandı.
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