Rusya Dışişleri Bakanı'nın 9-11 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Ürdün'e bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un 9-11 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Ürdün'e ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.