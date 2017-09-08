Rusya Dışişleri Bakanı'nın 9-11 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Ürdün'e bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un 9-11 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Ürdün'e ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un öncelikli olarak Cidde'de Kral Selman ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr ile biraraya geleceği belirtildi.
Suudi Arabistan sonrası Lavrov'un Ürdün'e geçeceği ve Kral Abdullah ile görüşeceği ifade edildi.
Görüşmelerede Suriye Krizi ve ikili ilişkilerin masaya yatırılacağı söylendi.
Aynı zamanda Kral Selman'ın önümüzdeki aylarda Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceği açıklanmıştı.
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