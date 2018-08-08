Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: ABD gizli belgeleri manipüle etmeyi bırakmalı

Zaharova Helsinki’de gerçekleşen zirvede, Putin tarafından yapıldığı iddia edilen silahsızlanma meseleleriyle ilgili medyada yayınlanan belgeler hakkında ABD’yi suçlu buldu.

Zaharova, "ABD, uygun davranışlar ve uluslararası hukuka saygıyı başka ülkelerde aramadan önce kendisi örnek olabilir ve gizli belgelerden ve toplantılardan sızıntılar yapılmasını engelleyebilir" diyerek, ABD yetkililerini suçladı. Zaharova bu tür ifşalar için, “Amerikan tarafında düzenli olarak, ayda bir kez meydana geliyor” dedi ve ekledi: “Eğer ABD’de Başkanlık görüşmelerinin içeriği bile gizli tutulamıyorsa, ABD seçimlerinde Rusya tarafından ne tür bir müdahaleye maruz kalabilir?”

Geçtiğimiz Salı günü ABD basını, gizli belgelerde sızdırıldığı iddia edilen bir belgeye atıfta bulunarak, Vladimir Putin'in Donald Trump ile Helsinki'deki bir toplantıda yaptığı görüşmede, silahsızlanma ve silah kontrolü alanında birçok gizli somut girişimde bulunduğunu bildirmişti.