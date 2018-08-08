Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: ABD gizli belgeleri manipüle etmeyi bırakmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Putin ve Trump arasındaki görüşmelerin basına sızdırılması üzerine, “ABD gizli belgeleri manipüle etmeyi bırakmalı” dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zaharova Helsinki’de gerçekleşen zirvede, Putin tarafından yapıldığı iddia edilen silahsızlanma meseleleriyle ilgili medyada yayınlanan belgeler hakkında ABD’yi suçlu buldu.
 
Zaharova, "ABD, uygun davranışlar ve uluslararası hukuka saygıyı başka ülkelerde aramadan önce kendisi örnek olabilir ve gizli belgelerden ve toplantılardan sızıntılar yapılmasını engelleyebilir" diyerek, ABD yetkililerini suçladı. Zaharova bu tür ifşalar için, “Amerikan tarafında düzenli olarak, ayda bir kez meydana geliyor” dedi ve ekledi: “Eğer ABD’de Başkanlık görüşmelerinin içeriği bile gizli tutulamıyorsa, ABD seçimlerinde Rusya tarafından ne tür bir müdahaleye maruz kalabilir?”
 
Geçtiğimiz Salı günü ABD basını, gizli belgelerde sızdırıldığı iddia edilen bir belgeye atıfta bulunarak, Vladimir Putin'in Donald Trump ile Helsinki'deki bir toplantıda yaptığı görüşmede, silahsızlanma ve silah kontrolü alanında birçok gizli somut girişimde bulunduğunu bildirmişti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ordu Ünye´de Cevizdere köprüsü yıkıldı

Ordu Ünye´de Cevizdere köprüsü yıkıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Bir fotoğrafla ünlendiler

Bir fotoğrafla ünlendiler

Dev kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

Dev kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA