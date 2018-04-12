Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya gerilimin tırmanması peşinde değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın brifinginde Rusya ile ABD arasındaki gerginliğe yönelik açıklamalarda bulundu.

Washington'un son derece tehlikeli, gerilimi arttıracak militarist açıklamaları sürdürdüğünü belirten Zaharova, "Suçlamalar sadece Şam'a karşı değil, aynı zamanda Esed rejimini 'sözde' savunduğu iddia edilen ve dolayısıyla suçların sorumluluğunu paylaşan Rusya Federasyonu'na da gidiyor." diye konuştu.

Zaharova, uluslararası topluma Suriye konusunda çağrıda bulunarak, "Uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini, bu tür suçlamaların, tehditlerin ve planlı eylemlerin olası sonuçlarını ciddi olarak düşünmeye çağırıyoruz. Hiç kimse Batılı yöneticilere dünya jandarması ve aynı zamanda araştırmacı, savcı, hakim ve cellat rolünü üstlenmesine izin vermedi." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın pozisyonunun son derece açık ve somut olduğunu vurgulayan Zaharova, "Biz gerilimin tırmanması peşinde değiliz. Müttefiklerimizin yasal zemine dönmesini ve ortaya çıkan problemleri ortaklaşa çözmek için ihtiyatlı olmasını bekliyoruz." dedi.

Zaharova ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hiçbir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldırı düzenleneceğini dile getirmedim." şeklindeki Twitter mesajına cevap verdi.

Zaharova cevabında, "Irak’a müdahalesi sonucu DEAŞ'ın ortaya çıkmasından dolayı Amerika’ya teşekkür etmeye devam ediyorlar!" ifadelerini kullandı.