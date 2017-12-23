Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zamir Kabulov, Afganistan'da 10 bin DEAŞ militanının olduğunu belirterek, örgütün Rusya için tehlike oluşturduğunu belirtti

Suriye ve Irak'ta ABD önderliğindeki koalisyon ve Rusya'nın mücadelesiyle terör örgütü DEAŞ'ın bitme noktasına geldiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zamir Kabulov, bu ülkelerden kaçan teröristlerin Afganistan'a gittiğini ve sayılarının 10 bin civarında olduğunu söyledi.

"DEAŞ'ın Afganistan'daki büyümesine dikkat çeken ilk biz olduk" diyen Kabulov, Suriye ve Irak'ta deneyim kazanan teröristlerin Afganistan'a geçtiğini vurguladı. Kabulov, Afganistan'ın kuzey bölgelerine yerleşen teröristlerin Rusya için endişe verici olduğunu belirtti.

Rus yetkili Washington yönetiminin Afganistan'ın büyük çoğunluğunu kontrol altında tutan Taliban'la mücadeleye odaklandığını, ve bu mücadelede başarısız olduğunu ifade etti.

Kabulov, "Taliban'ın ülkenin yarısını kontrol ettiği gerçeği göz önüne alındığında, ABD şu soruyu sorabilir: ABD ağırlığını çekiyor mu? Rusya eşitlik temelinde uluslararası ortaklarla işbirliğine gidiyor ve bölgedeki tüm ulusların çıkarlarını göz önünde bulunduruyor" dedi ve ABD yönetimine Pakistan yönetimi ile tekrar ilişki kurmaya davet etti.

Rusya'nın Afganistan'da tekrar istikrar sağlamak için Washington'la birlikte çalışmaya hazırlandığını belirten Kabulov, var olan işbirliğinin ABD tarafından bozulduğunu hatırlattı.

Geçtiğimiz Nisan ayında Rusya, ABD'yi Afganistan barış görüşmelerine katılmaya davet etmiş ancak ABD katılmayı reddetmişti.