Rusya duyurdu: 'Patlayıcılar Ukrayna'da üretildi'
Rusya'dan, Suriye'de Rus birliklerine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından açıklama yapmayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Rus üslerine yönelik geçen haftaki insansız hava aracı saldırılarında kullanılan patlayıcıların hangi ülkede üretildiğini soruşturduklarını söyledi.
Açıklama RIA haber ajansında yer aldı.
RIA haber ajansına göre Tümgeneral Alexander Novikov, "Söz konusu patlayıcı maddeler Ukrayna'nın aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerde üretildi" dedi.(Milliyet)
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