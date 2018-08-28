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Rusya Ekonomi Bakanlığı ülkeyi bölmeyi önerdi

Rusya Ekonomi Bakanlığı`nın Rusya`yı 14 makro bölgeye bölmeyi önerdiği belirtildi.

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Kommersant'ın haberine göre Rusya Ekonomi Bakanlığı, "Mekansal Kalkınma Stratejisi" kapsamında ülkeyi 14 makro bölgeye bölmeyi önerdi.
 
Rusya'da şu anda Uzak Doğu ve Orta Kafkasya olmak üzere 2 makro bölge bulunuyor.
 
Bakanlık  ise 12 yeni makro bölge daha oluşturulması üzerinde çalışıyor.
 
Bakanlık uzmanları, bu stratejinin bölgelerarası işbirliği için daha iyi koşullar oluşturacağını ve bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınma potansiyellerini ortaya çıkaracağını belirtiyor.
 
Strateji tasarısının eylül ayında hükümete sunulması ve ekim ayında onaylanması bekleniyor.
 
 
(Milliyet)

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