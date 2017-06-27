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Rusya elindeki kimyasalların yüzde 98'ini imha etti

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konvansiyonel Yükümlülükleri Uygulama Dairesi'nden yapılan açıklamada Rusya'nın envanterindeki kimyasal silahların yüzde 98.9'unun imha edildiği belirtildi.

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Rus haber sitesi Sputnik'in geçtiği habere göre, yapılan açıklamada, ‘Şu an itibariyle kimyasal silahların yüzde 98.9'u imha edilmiş durumda. Önümüzdeki ay Udmurtiya'daki Kizner tesisinde geri kalan kimyasal silah rezervlerini imha etme çalışmalarına başlanacak. 2017 yılının sonuna kadar Rusya'nın envanterindeki kimyasal silahların tamamının imha edilmesi planlanıyor' ifadelerine yer verildi.
 
Rusya, 1997 yılında Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme'nin tarafı olmuştu.

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