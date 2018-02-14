Rusya Enerji Bakanı Novak Suudi Arabistan'da

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, mevkidaşı Halid Falih ile başkent Riyad'da görüştü.

Suudi Arabistanlı Bakan Falih, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kral Selman bin Abdülaziz'in, petrol fiyatlarındaki istikrarın sürdürülmesi için herkesi iş birliğine çağırdığını belirterek, "Petrol piyasasındaki istikrarda Suudi Arabistan ve Rusya'nın tarihi bir rolü oldu." dedi.

Suudi Arabistan'ın, Rusya ile birlikte nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarda kullanmak üzere çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Falih, Rus tarafıyla iklim değişikliği konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

Rus Bakan Novak da Kral Selman ile görüşmesinde tüm alanlardaki ikili iş birliğini konuştuklarını dile getirerek, Suudi Arabistan ile enerji konusunda verimli görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Novak, Suudi Arabistan ile ortak koordinasyonun petrol fiyatlarındaki istikrarı desteklediğini ifade ederek, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco ile çok sayıda ortak projeleri olduğunu belirtti.

Rus Bakan, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonunu desteklemek amacıyla Riyad yönetimiyle doğrudan yatırım yapma çabasında olduklarını sözlerine ekledi.