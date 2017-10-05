Rusya Enerji Bakanı: Suudi Arabistan ile 1 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalanacak

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın da katılım gösterdiği Moskova'da gerçekleşen zirvede konuşan Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, iki ülke arasında 25 projenin imzalanacağını açıkladı.

İki ülke arasında milyar dolarlık anlaşmaların imzalanması beklenirken, Suudi Arabistan merkezli yayın yapan Al Arabia televizyonuna konuşan Rus Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya ve Suudi Arabistan arasında 1 milyar dolar değerinde enerji projesi anlaşmasının imzanlanmasının beklendiğini söyledi.

Kral Selman'ın Moskova ziyareti esnasında imzalanacak proje, dünyanın en büyük petrol üreticisi arasındaki iş birliğini genişletme çabasının bir parçası olarak değerlendirildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) çerçevesinde işbirliğinin arttırılması beklenirken aynı azmanda doğalgaz, elektrik, yenilenebilir enerji ve gaz ekipmanlarının güçlendirilmesine de odaklanacağı belirtildi.