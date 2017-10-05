Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya Enerji Bakanı: Suudi Arabistan ile 1 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalanacak

Suudi Arabistan Kralı Selman ve üst düzey bir heyetin Moskova'ya gerçekleştirdiği tarihi ziyarette iki ülke arasında milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacağı belirtildi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın da katılım gösterdiği Moskova'da gerçekleşen zirvede konuşan Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, iki ülke arasında 25 projenin imzalanacağını açıkladı.
 
İki ülke arasında milyar dolarlık anlaşmaların imzalanması beklenirken, Suudi Arabistan merkezli yayın yapan Al Arabia televizyonuna konuşan Rus Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya ve Suudi Arabistan arasında 1 milyar dolar değerinde enerji projesi anlaşmasının imzanlanmasının beklendiğini söyledi.
 
Kral Selman'ın Moskova ziyareti esnasında imzalanacak proje, dünyanın en büyük petrol üreticisi arasındaki iş birliğini genişletme çabasının bir parçası olarak değerlendirildi.
 
Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) çerçevesinde işbirliğinin arttırılması beklenirken aynı azmanda doğalgaz, elektrik, yenilenebilir enerji ve gaz ekipmanlarının güçlendirilmesine de odaklanacağı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ve İran arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ve İran arasında 4 anlaşma imzalandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA