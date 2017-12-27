Rusya: Esed güçleri ABD üssünü ablukaya aldı

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, ABD'nin El Tanf'taki üssünün Esed güçleri tarafından abluka altına alındığını belirtti.

Üssün 55 kilometre uzaklıktan çevrelendiğini ve bölgenin Esed rejim güçleri tarafından kontrol edildiğini belirten Gerasimov "Havadan ve başka türlü yapılan gözlemlerde üste militanların bulunduğu ve orada eğitildikleri belirlendi" dedi.

Gerasimov, birkaç aydır üsten bir militan hareketliliği olduğunu, kontrolün daha zayıf olduğu dönemde El Tanf'tan 350 militanın ayrıldığını ifade etti.