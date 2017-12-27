Rusya: Esed güçleri ABD üssünü ablukaya aldı
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye'nin güneyindeki El Tanf'taki ABD'ye ait üssün Esed rejim güçleri tarafından tamamen abluka altına alındığını söyledi. Gerasimov, ABD'nin El Tanf'ta kalmasının mantıksız olduğunu da iddia etti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, ABD'nin El Tanf'taki üssünün Esed güçleri tarafından abluka altına alındığını belirtti.
Üssün 55 kilometre uzaklıktan çevrelendiğini ve bölgenin Esed rejim güçleri tarafından kontrol edildiğini belirten Gerasimov "Havadan ve başka türlü yapılan gözlemlerde üste militanların bulunduğu ve orada eğitildikleri belirlendi" dedi.
Gerasimov, birkaç aydır üsten bir militan hareketliliği olduğunu, kontrolün daha zayıf olduğu dönemde El Tanf'tan 350 militanın ayrıldığını ifade etti.
Rus haber ajansı Sputniknews'in haberine göre Gerasimov, Suriye topraklarının DEAŞ'tan temizlendiğini, ABD'nin El Tanf'ta kalmasının mantıksız olduğunu da söyledi.
Tanf'taki üssünün geçici olduğunu savunan ABD ise üste DEAŞ'a karşı savaşacak güçleri eğittiğini söylüyor. ABD daha önce de Rusya'dan gelen bu yöndeki iddiaları kabul etmemişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.