Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Pavel, Bakü'de görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gerasimov ile Pavel'in, bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede Avrupa ve Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda Rusya ve NATO arasındaki askeri iş birliği, uluslararası ve bölgesel diğer problemlerin de istişare edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Gerasimov'un, 14-20 Eylül arasında Rusya ve Belarus tarafından yapılacak "Zapad 2017" askeri tatbikatına ilişkin bilgilendirmede bulunduğu kaydedildi.