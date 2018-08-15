Rusya, Golan Tepeleri’nde 4 askeri polis gözlem noktası kurdu
Rusya’nın Suriye’deki birliklerinin komutan yardımcısı Sergey Kuralenko, Golan Tepeleri’ndeki askerden arındırılmış bölge sınırlarında 4 askeri polis gözlem noktasının kurulduğunu belirtti.
Gazetecilere bilgi veren Kuralenko, Bravo hattı önünde 4 askeri polis gözlem noktasının kurulduğu bilgisini vererek, “Şimdilik 4 gözlem noktası var. Yakın zamanda 2 tane daha kuracağız. Gerekli olması halinde de bu sayıyı 8’e çıkarmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
BM Barışgücü’ne, tüm gözlem noktalarında BM bayrağı olması ve askerden arındırılmış bölgede BM barış güçlerinin tam kapsamlı şekilde çalışması için her türlü yardımı yaptıklarını vurgulayan Kuralenko, Rus askeri polisinin, BM Barış Gücü görevlilerinin bölgedeki çalışmalarına geri dönmesinin ardından, bu noktaların Suriye ordusuna teslim edileceğine dair söz verdi.
BM Barış Gücü’nün, 6 yıl önce çoğu Nusret Cephesi’nden (şimdiki HTŞ) silahlı militanların bölgeye girmesinin ardından alandaki 57 noktanın çoğundan çekildiğini aktaran Kuralenko, buralarda o dönemde şiddetli çatışmalar çıktığını söyledi.
Suriye rejim güçleri, bir ay önce askerden arındırılmış bu bölgeyi militanların ellerinden kurtarmayı başarmıştı.
(Şarku'l Avsat)
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