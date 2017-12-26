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Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Kuzey Kore'ye yönelik olası bir saldırının on binlerce ABD askerinin ölümüyle sonuçlanacağını belirtti

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı, 'ABD, Kuzey Kore'ye saldırırsa Güney Kore'de bulunan 250 bin ABD'li ağır kayıplar verir' dedi.

  • star.com.tr/Yaser Emre
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev Rus basınına verdiği demeçte ABD'nin Kuzey Kore'ye saldırması durumunda Güney Kore'de bulunan 250 bin ABD'linin ağır kayıplar vereceğini belirtti.
 
Patrushev, "Kore yarımadasında büyük bir savaş çıkarsa on binlerce ABD vatandaşı ölecektir. Kuzey Kore'nin ağır silahları Seul'den yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta" dedi.
 
Washington'un yarımadadaki gerginliğin artmasında etkili olduğunu belirten Patrushev, "Bugün ABD, Kuzey Kore liderliğine karşı agresif ve provokatif söylemler üretmekte ve Güney Kore ile geniş çaplı tatbikatlar yapmaktadır" dedi.
 
ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimin siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşacağını da sözlerine ekledi.

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