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Rusya 'hasmane tavrı' nedeniyle Yunanistan'a nota verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığının, Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisi Andreas Friganas'ı bakanlığa çağırarak, Atina'nın Rus diplomatlara ve vatandaşlarına yönelik 'hasmane tavrı' nedeniyle alınacak önlemler hakkında nota verdiği bildirildi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Friganas'ın bakanlığa çağırılarak, Atina'nın geçen ay Rus diplomatlara ve vatandaşlarına yönelik hasmane tavrı nedeniyle, mütekabiliyet gereği alınacak önlemler hakkında nota verildiği belirtildi.

Yunan Kathimerini gazetesinin geçen ay yayınlanan ve diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hükümet, "Yunanistan’ın milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararı almıştı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos da bir süre önce yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın yaptırım kararı aldığı 4 Rus diplomatın diplomatik kuralları ihlal ettiğini kaydederek, "Uluslararası hukuku ihlal eden hareketleri kabul etmiyoruz." diye konuşmuştu.

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