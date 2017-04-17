Rusya: Herkes Türk halkının kararına saygı duymalı
Kremlin'den yapılan ilk açıklamada, referandum sonuçlarının Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğu ve herkesin çıkan sonuca saygı göstermesi gerektiği belirtildi.
Rusya'dan Türkiye'deki referandum sonuçları için ilk değerlendirme geldi.
Kremlin sözcüsü Sergey Peskov, referandum sonuçlarının Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu belirterek herkesin çıkan sonuca saygı göstermesi gerektiğini söyledi.
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