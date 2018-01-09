Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya: Hmeymim ve Tartus'a yönelik saldırı sırasında, ABD casus uçağı iki üs arasında uçuyordu

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriyeli militanların dün Hmeymim ve Tartus üslerine yönelik saldırı girişimleri sırasında ABD casus uçağının iki üs arasında uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Adrian Rankin-Galloway'in Suriyeli militanların 13 insansız hava aracıyla (İHA) Hmeymim ve Tartus üslerine saldırı girişiminde bulunması hakkında yaptığı "Bu tür cihazlar ve teknolojiler, serbest piyasada kolayca elde edilebiliyor" açıklamasına yanıt verdi. (Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 tavsiyesi

Evin çatısından çıkan şey hayretler içinde bıraktı!

Evin çatısından çıkan şey hayretler içinde bıraktı!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün transfer haberleri (9 Ocak 2018)

Günün transfer haberleri (9 Ocak 2018)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA