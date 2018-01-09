Rusya: Hmeymim ve Tartus'a yönelik saldırı sırasında, ABD casus uçağı iki üs arasında uçuyordu
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriyeli militanların dün Hmeymim ve Tartus üslerine yönelik saldırı girişimleri sırasında ABD casus uçağının iki üs arasında uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Adrian Rankin-Galloway'in Suriyeli militanların 13 insansız hava aracıyla (İHA) Hmeymim ve Tartus üslerine saldırı girişiminde bulunması hakkında yaptığı "Bu tür cihazlar ve teknolojiler, serbest piyasada kolayca elde edilebiliyor" açıklamasına yanıt verdi. (Sputnik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.