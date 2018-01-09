Rusya: Hmeymim ve Tartus'a yönelik saldırı sırasında, ABD casus uçağı iki üs arasında uçuyordu Rusya Savunma Bakanlığı, Suriyeli militanların dün Hmeymim ve Tartus üslerine yönelik saldırı girişimleri sırasında ABD casus uçağının iki üs arasında uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.