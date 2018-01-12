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Rusya: Hmeymim'e saldıran saldırganları öldürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Aralık'ta Hmeymim Üssü'ne saldıran saldırganların öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıda 2 Rus askeri hayatını kaybetmişti

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Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Aralık'ta Suriye'deki Rus üssü Hmeymim'e düzenlenen havan toplu saldırıya katılan saldırganların öldürüldüğünü duyurdu.
 
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında bir insansız hava aracı deposunun da imha edildiği belirtildi.
 
31 Aralık'ta Hmeymim'e düzenlenen saldırıda 2 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rusya, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının arkasındaki güçleri bildiğini söylemiş ancak konuyla ilişkili bir detay vermemişti.
 
Hmeymim düzenlenen saldırıyı hangi örgütün veya grubun yaptığı henüz bilinmiyor.

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