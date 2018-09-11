Rusya, İdlib'de sorumluluk almaktan kaçmaya devam ediyor

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Türkiye'den yükselen "ateşkes" ve "yaşanacak felaketlerden rejim garantörü ülkeler olan Rusya ve İran'ın da sorumlu olacağı" çağrılarına rağmen sorumluluktan kaçarcasına, "İdlib'de cihatçıları ılımlı muhaliflerden ayırmanın Türkiye'nin sorumluluğudur." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya insani hassasiyet dersi verdiği tarihi Tahran zirvesinde defalarca dile getirdiği ateşkes çağrılarına ve WSJ'de yer alan "Dünya Esed'i durdurmalı" isimli makalesinde Rusya ve İran'ın sorumluluk alması gerektiğine yönelik açıklamalarına rağmen Esed rejiminin garantörleri sorumluluk almaktan kaçmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'nın çağrısıyla Tahran'daki zirvenin detaylarını ve İdlib'deki son durumu görüşmek için üye ülkelerin temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu BMGK'da İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısı yaparken, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, burada yaptığı konuşmada, Rusya ve Esed rejiminin İdlib'de 100'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Oturumda söz alan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, uluslararası toplumun tüm üyelerine seslenerek, "Siyasi çözüme karar veren silahlı muhalifleri acilen teröristlerden ayırmaya ihtiyaç var ve bu çağrı uluslararası toplumun tüm üyelerine." derken, aynı esnada açıklama yapan Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, bunun aksine, "İdlib'de cihatçıları ılımlı muhaliflerden ayırmanın Türkiye'nin sorumluluğu" olduğunu söyledi.