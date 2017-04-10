Rusya İdlib'i fosfor bombalarıyla vurdu
Han Şeyhun katliamından sonra saldırılarını arttıran Rusya, dün İdlib'e gerçekleştirdiği hava saldırılarında fosfor bombası kullandı.
Han Şeyhun katliamından sonra saldırılarını arttıran Rusya, dün İdlib'e gerçekleştirdiği hava saldırılarında fosfor bombası kullandı.
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