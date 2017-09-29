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Rus uzman: İsrail IKBY'nin bağımsızlığını tanıyabilir

Rusya Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi Stanislav İvanov, Erbil yönetimi tarafından resmen açıklanması durumunda İsrail'in IKBY'nin bağımsızlığını resmen tanıyabileceğini söyledi.

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Rus haber sitesi Sputnik'in geçtiği habere göre, İsrail'in IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumuna ilişkin tutumu konusunda değerlendirmelerde bulunan Rus uzman Stanislay İvanov, "Erbil tarafından bağımsızlık lan edilmesi halinde İsrail IKBY'nin bağımsızlığını resmen tanıyabilir" dedi.
 
İsrail, IKBY'nin sözde referandumuna açıkça destek veren tek ülke konumundaydı.
 
Referandumun ardından, Erbil'de yapılan kutlamalar esnasında İsrail bayraklarıyla sevinen şahıslar dikkat çekmişti.

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