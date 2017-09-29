Rus uzman: İsrail IKBY'nin bağımsızlığını tanıyabilir

Rus haber sitesi Sputnik'in geçtiği habere göre, İsrail'in IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumuna ilişkin tutumu konusunda değerlendirmelerde bulunan Rus uzman Stanislay İvanov, "Erbil tarafından bağımsızlık lan edilmesi halinde İsrail IKBY'nin bağımsızlığını resmen tanıyabilir" dedi.

İsrail, IKBY'nin sözde referandumuna açıkça destek veren tek ülke konumundaydı.

Referandumun ardından, Erbil'de yapılan kutlamalar esnasında İsrail bayraklarıyla sevinen şahıslar dikkat çekmişti.