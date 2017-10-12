Rusya ile ABD arasında bayrak krizi! Nota verdiler
Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerde vize krizi yaşanırken, ABD ile Rusya arasında da yeni skandal patlak verdi. Eylül ayı başında ABD yönetiminin boşalttığı Rusya’nın San Francisco şehrindeki Rus Başkonsolosluk binası gönderindeki Rusya bayrağı önceki gün ansızın kayboluverdi. Olaydan küplere binen Rusya, “Çaldığınız bayrağımızı hemen iade edin” notasını Washington’a iletti.
ABD yönetimi tarafından 2 Eylül tarihinde kapatılan San Francisco şehrindeki Rusya Başkonsolosluk binasının diplomatik hizmet vermese bile Rusya Federasyonu mülkü kalmaya devam ettiğini vurgulayan Moskova, “ABD ile ilişkilerimizde utanç verici bir olay daha yaşanmıştır.
San Francisco şehrindeki binamızda dalgalanan bayrağımız çalınmıştır. Amerikan yönetiminden çalınan sembolümüzün hemen iade edilmesini talep ediyoruz” dendi.
Olayla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığına gereken protesto notasının iletildiği de kaydedildi.
Rusya bayrağının ABD’de ortadan kaybolmasıyla ilgili daha geçen ay iki ülke arasında ilişkileri normalleştirmek için Washington’a atanan yeni Rusya Büyükelçisi Anatoliy Antonov da açıklama yaptı.
Söz konusu bina..
Hürriyet'te yer alan habere göre, Amerikan yönetiminde şahin cephesinin üstün geldiği imasında bulunan Antonov, “ABD ile Rusya Dışişleri Bakanları arasında yapılan samimi görüşmede ülkelerimiz aramızdaki kısır döngüye son verme arzusu dile getirilmişti. En azından ben böyle izlenime kapılmıştım. Ancak başkonsolosluğumuz binasındaki bayrağımızın çalınması bu inancımın sarsılmasına neden olmuştur” dedi.
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