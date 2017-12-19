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Rusya ile Abhazya arasında eğitimde denklik anlaşması imzalandı

Rusya, Abhazya ile imzaladıkları anlaşmaya göre, Abhazya'daki alınan eğitimi tanıma kararı aldı.

  • İHA
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Rusya’nın 2008 yılında Abhazya’yı resmen tanımasının ardından iki ülke arasında yapılan ikili anlaşmalar artarak devam ediyor. Rusya ve Abhazya arasında yapılan anlaşmayla birlikte Rusya, Abhazya’da verilen eğitimin denkliğini kabul etti. Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanı Olga Vasilyeva ve Abhazya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Adgur Kakoba yapılan törenle protokolü birlikte imzaladılar. Buna göre Abhazya’da eğitim alan bir öğrenci, eğitim hayatına Rusya’da kaldığı yerden devam edebilecek, Abhazya’daki eğitim standartları Rusya’daki eğitimle denk tutulacak. Abhazya’daki eğitim kurumlarından alınan diploma ve sertifikaların da Rusya Federasyonu sınırları içerisinde geçerliliği olacak.

 

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