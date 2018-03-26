Rusya ile casus krizi soğuk savaş başlattı
İngiltere ile Rusya arasındaki casus krizi tüm Avrupa’ya yayıldı. 14 AB ülkesinin yanı sıra ABD ve Kanada’da Rus diplomatları sınırdışı etti.
İngiltere'de eski Rus casusunun zehirlenmesinden sonra Londra ile Moskova arasında patlayan casus krizi dalga dalga yayılıyor. İngiltere ile Rusya’nın karşılıklı diplomatları sınır dışı etmesinden sonra Avrupa’da bir çok ülke, Kanada ve ABD, Londra ile dayanışma için Rus diplomatlarını sınırdışı etme kararı aldı.
ABD’DE 60 RUS SINIRDIŞI
ABD, Kanada, 14 Avrupa Birliği ülkesi ve Ukrayna dün Rusya’ya karşı çok sert adımlar attı. ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rusya vatandaşını ‘casus’ olarak niteleyerek sınırdışı ettiğini duyurdu. ABD Seattle’daki Rusya Konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Konsolosluğun kapatılma gerekçesi olarak da, ABD Donanma Üssü’nün bölgeye yakınlığı gösterildi. Rus diplomatların ülkeden ayrılmaları için bir haftaları olduğu belirtildi. 60 diplomattan 48’inin Rusya’nın Washington Büyükelçiliği personelinden, geri kalanının New York merkezli Birleşmiş Milletler’de görevli personelinden olduğu belirtildi. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği üyesi 14 ülkenin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldığını söyledi. Rusya’ya karşı adım atan ülkelerin sayısı ABD ve Almanya ile sınırlı kalmadı.
AVRUPA’DAN 14 ÜLKE
Bu kararlarının açıklanmasından hemen sonra Polonya, Fransa ve Çekya belirli sayıda Rus diplomatı sınırdışı etmeye karar verdi. Polonya ve Fransa 4, Çekya ise 3 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini açıkladı. ABD ve AB ülkelerinin yanı sıra Ukrayna da 13 Rus diplomatı kovma kararı aldığını duyurdu. Almanya da dün 4 Rus diplomatı sınırdışı etti. Moskova ise kendilerine yönelik bu yaptırımlara ‘simetrik karşılık’ vereceğini açıkladı. Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin ikili ilişkilerde kalan ‘küçük bir kısmı’ da yerle bir ettiğini söyleyerek, “ABD sadece güçten anlar” ifadesini kullandı.
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