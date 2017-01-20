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Rusya ile Suriye Tartus Üssü konusunda anlaşma imzaladı

Rusya ile Suriye arasında imzalanan yeni anlaşmaya göre , Tartus’taki Rus deniz üssü 49 yıllığına bölgede kalacak ve 11 gemi alacak şekilde genişletilecek.

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2015’ten bu yana Suriye yönetimine askeri operasyonlarla destek veren Moskova bir süre önce Tartus’a S-300 hava savunma sistemi göndermişti.

Senatoda konuşan Rusya Savunma Bakan yardımcısı Nikolay Pankov, “Tartus’ta kalıcı bir donanma üssümüz olacak” demişt.

 

Bu anlaşmayla beraber Rusya 49 yıllığına bölgeye yerleşmiş oluyor.

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