Rusya ile Suriye Tartus Üssü konusunda anlaşma imzaladı
Rusya ile Suriye arasında imzalanan yeni anlaşmaya göre , Tartus’taki Rus deniz üssü 49 yıllığına bölgede kalacak ve 11 gemi alacak şekilde genişletilecek.
2015’ten bu yana Suriye yönetimine askeri operasyonlarla destek veren Moskova bir süre önce Tartus’a S-300 hava savunma sistemi göndermişti.
Senatoda konuşan Rusya Savunma Bakan yardımcısı Nikolay Pankov, “Tartus’ta kalıcı bir donanma üssümüz olacak” demişt.
Bu anlaşmayla beraber Rusya 49 yıllığına bölgeye yerleşmiş oluyor.
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