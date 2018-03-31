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Rusya: İngiltere'ye 50 diplomatını ülkeden çekmesi gerektiğini ilettik

Çifr taraflı çalışan casus Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesinin ardından Rusya ve İngiltere arasında çıkan gerilim giderek büyüyor. Rusya 50 İngiliz diplomatı daha sınır dışı etme kararı aldı.

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Rusya ile İngiltere arasında yaşanan casus krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Moskova yönetimi, 50 İngiliz diplomatın daha ülkeden ayrılmasını istedi.
 
İngiltere'de eski Rus casusu Sergie Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinin ardından İngiltere, Rusya'yı olaydan sorumlu tutarak 23 Rus diplomat için sınır dışı kararı almıştı. Rusya da İngiltere'nin kararının ardından 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.
 
Rusya'nın 50 diplomat hakkında daha sınır dışı kararı vermesinina ardından, sınır dışı edilen İngiliz diplomatların sayısı 73'e çıkacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, kararın İngiltere'deki Rus diplomat sayısı ile Rusya'daki İngiliz diplomat sayısını eşitlemek için alındığını belirtti.
 
İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Laurie Bristow, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak karar kendisine iletildi ve diplomatların ülkeyi terk etmesi için 1 ay süre verildi.
 
Zaharova konuyla ilgili olarak, "Eşitlik istiyoruz. İngilizlerin, Ruslardan 50 fazla diplomatı var" ifadelerini kullandı
(HaberTürk)

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