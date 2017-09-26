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Rusya: Irak'ın toprak ve siyasi bütünlüğünü destekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, IKBY'nin dün gerçekleştirdiği tartışmalı referanduma ilişkin, 'Rusya, bölgenin istikrarı ve güvenliği için Irak'ın toprak ve siyasi bütünlüğünü destekliyor.' dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) dün gerçekleştirdiği tartışmalı referanduma ilişkin, "Rusya, bölgenin istikrarı ve güvenliği için Irak'ın toprak ve siyasi bütünlüğünü destekliyor." dedi.
 
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile dün yaptığı telefon görüşmelerinde IKBY'deki referandumun da ele alındığını söyledi.
 
Rusya’nın konuya ilişkin yaklaşımında değişiklik olmadığını vurgulayan Peskov, “Rusya, bölgenin istikrarı ve güvenliği için Irak’ın toprak ve siyasi bütünlüğünü destekliyor.” diye konuştu.
 
Erdoğan ve Putin'in, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelerek geniş biçimde ele alması bekleniyor.

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