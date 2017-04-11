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Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları Moskova'da görüşecek

Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının hafta sonu Rusya'nın başkenti Moskova'da üçlü görüşme yapacağı bildirildi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, hafta sonu Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in üçlü görüşme yapmasının planlandığını söyledi.

Rus basınında yer alan haberlerde, Zarif'in 14 Nisan'da Moskova'ya geleceği belirtildi.

Görüşmede, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısı ve ABD'nin rejime ait hava üssünü vurmasının ardından son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Rusya, İran ve Suriye üçlü toplantısı, Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenecek.

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