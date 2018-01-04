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Rusya, Kahire’ye uçuşları yeniden başlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Mısır’ın başkenti Kahire’ye uçak seferlerinin yeniden başlatılmasına yönelik imzaladığı kararname yayımlandı.

  • AA
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Rusya, Kahire’ye iptal edilen rutin hava ulaşımının yeniden başlamasına yönelik düzenleme yaptı.

Yeni düzenleme 2 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi. Ancak uygulama Mısır'ın tatil beldeleri Şarm El-Şeyh ve Hurgada'ya yönelik uçuş yasaklarını kapsamıyor.

31 Ekim 2015’te Şarm El-Şeyh-St. Petersburg seferini gerçekleştiren Airbus-A 321 tipi uçak havalandıktan kısa süre sonra 17'si çocuk, 217 yolcu ve 7 mürettebatıyla Mısır'ın Sina Yarımadası yakınlarında düşmüş, olayda kurtulan olmamıştı.

Rus yolcu uçağının Mısır'da düşmesinin "büyük olasılıkla" DEAŞ veya bağlı grupların uçağa önceden yerleştirdikleri bombanın patlaması sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümete talimatıyla, Rusya'dan Mısır'a yapılan tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

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