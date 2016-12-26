Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, Karadeniz’de cesetleri arıyor

Rusya, Savunma Bakanlığına ait uçağın Karadeniz’de düşmesiyle ilgili 3 bin kişinin katıldığı geniş çaplı bir arama operasyonu yürütüyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pazar günü, Suriye’nin Lazkiye gitmek üzere kalkış yapan Tupolev Tu-154 tipi uçakla kısa bir süre sonra iletişim kesilmişti. Aralarında gazeteciler, müzisyenler ve Kızıl Ordu üyelerinin de yer aldığı 92 kişiden kurtulan olmadığını açıklanmıştı. Rusya, Savunma Bakanlığına ait uçağın Karadeniz’de düşmesiyle ilgili geniş çaplı bir arama operasyonu yürütüyor. Seçi yakınlarında yürütülen operasyona gemiler, helikopterler ve denizaltılarla gerçekleştirilen operasyona 3 bin 500 kişi katılıyor. 139 dalgıcın katıldığı arama ekipleri gece boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti.
 
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, operasyonun “bir dakika bile durmadığını” ifade etti. Konashenkov, operasyonun başından bu yana 11 cansız bedene ve 154 parçaya ulaşıldığını ifade ederek, gece karanlığında dahi ara verilmeyen çalışmalarda oldukça güçlü projektör kullanıldığını dile getirdi. Arama bölgesinin genişletildiğini sözlerine ekleyen Rus sözcü, 86 cansız bedenin kimlik tespiti için Moskova’ya gönderildiğini söyledi.
 
Öte yandan Rus medyası, hava trafik kontrolörleri ile yapılan ve son konuşma olduğu ifade edilen kayıtlarda herhangi bir acil durumun yaşanmadığını duyurdu.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zırhlı araç taşıyıcı tırlar İstanbul'dan yola çıktı

Zırhlı araç taşıyıcı tırlar İstanbul"dan yola çıktı

George Michael hayatını kaybetti

George Michael hayatını kaybetti

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA