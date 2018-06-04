Rusya kendisine uygulanan tüm yaptırımlara cevap verecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya uygulanacak tüm yaptırımlara karşılık vermelerini içeren yasayı onayladı.
- İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta ABD olmak üzere Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan tüm ülkelere karşılık vermelerini içeren bir yasayı imzaladı. "ABD ve diğer devletlerin dostça olmayan faaliyetlerine karşı önlemler konusunda" adı altında kayda alınan yasa, Rusya’ya dost olmayan ülkeler ve örgütlerle uluslararası işbirliğini yasaklamayı öngörüyor. Yasa ABD’li şirketlere emlak, teknoloji gibi çeşitli alanlarda kısıtlamalar getiriyor.
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