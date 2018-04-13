Rusya: Kimyasal saldırı provokasyonunda İngiltere'nin dahil olduğunu gösteren kanıtlara sahibiz

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı provokasyonun organizasyonunda doğrudan yer aldığını belirterek, "Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin söz konusu provokasyonun organizasyonunda doğrudan dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahip" ifadelerini kullandı.

'LONDRA, BEYAZ MİĞFERLER'E YOĞUN BASKI YAPTI'

Konaşenkov, Londra yönetiminin daha önceden hazırlanan provokasyonu gerçekleştirmesi için 3-6 Nisan tarihlerinde Beyaz Miğferler'e yoğun bir baskı yaptığının altını çizdi.

'CEYŞ'ÜL İSLAM'IN SALDIRISINA ŞAM'IN VERECEĞİ YANITI PROVOKASYON AMAÇLI KULLANMA TALİMATI VERİLDİ'

Bakanlığın sözde kimyasal saldırı görüntülerini çeken ekipteki kişileri bulduğunu ve bu kişilerin süreci anlattığını aktaran Konaşenkov, "Beyaz Miğferler üyelerine hazırlanan provokasyonun en kısa sürede uygulanması için 3-6 Nisan tarihlerinde Londra tarafından yoğun baskı yapıldığına dair güvenilir bilgiye sahibiz. Beyaz Miğferler'e Ceyş'ül İslam'ın (İslam Ordusu) 3-6 Nisan'da Şam'a bir dizi güçlü füze saldırısı düzenleyeceği belirtildi ve Beyaz Miğferler'in Şam'ın bu saldırılara vereceği yanıtı kimyasal saldırı provokasyonunu uygulamak için kullanma talimatı verildi" diye konuştu.

'BU OLGULAR GÜNÜMÜZDE KANIT NİTELİĞİ TAŞIYOR'

ABD Dışişleri: Duma'da sadece ne kullanıldığını değil, kim tarafından kullandığını da bilmeliyiz

Bu tür olguların günümüzde kanıt niteliği taşıdığının altını çizen Konaşenkov, Rusya'nın kimyasal saldırı provokasyonu hazırlandığını tüm düzeylerde birçok kez dile getirdiğini anımsattı.

'PROVOKASYONUN ASIL AMACININ ABD'Yİ SALDIRIYA TEŞVİK ETMEK OLDUĞUNU HERKES ANLADI'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın 7 Nisan'da Duma'da uluslararası kamuoyunda kafa karışıklığı yaratmak adına provokasyon düzenlendiğine dair çok sayıda kanıta sahip olduğunu kaydeden Konaşenkov, söz konusu provokasyonun asıl amacının ABD'yi Suriye'ye füze saldırısı düzenlemeye teşvik etmek olduğunu herkesin anladığını vurguladı.

'OPCW'YE DUMA'DA GÜVENLİK GARANTİSİ SUNMAYA HAZIRIZ'

Diğer taraftan Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) iddiaları tarafsız olarak soruşturmasını istediğini söyleyen Konaşenkov, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin OPCW heyetine Duma'da güvenlik garantisi sunmaya hazır olduğunun altını çizdi.

'63 BİN DOĞU GUTALI EVLERİNE DÖNDÜ'

Doğu Guta'daki insani duruma ilişkin bilgi de veren Konaşenkov, Rus askerleriyle yerel yönetimin düzenlediği kapsamlı insani yardım operasyonun tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Rus yetkili, operasyon sırasında 63.117'si militanlar ve aileleri olmak üzere 170.152 kişinin bölgeden tahliye edildiğini, yaklaşık 63 bin kişininse evlerine döndüklerini ifade etti.

Kaynak: SPUTNİK