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Rusya, Kırım'a Pantsir-S1 kuracak

Kırım’ı S-400 hava savunma sistemiyle koruyan Rusya’dan Pantsir-S1 atağı geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’a Pantsir-S1 hava savunma sisteminin bu yıl içerisinde kurulacağını belirtti.

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Kırım tartışmaları hala sürerken, Kırım’ı referandumla kendi topraklarına dahil eden Rusya ilk icraat olarak S-400 hava savunma sistemlerini kurmuş, gerginliğin sürdüğü Ukrayna ve NATO’ya karşı geçici önlem almıştı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin Kırım’a kurularak, savunma önlemlerinin tamamlanacağı duyuruldu. Açıklamada S-400 ile başarılı önlemlerin alındığı, özellikle deniz güvenliği sağlanması konusunda başarılı olunduğu vurgulandı. Pantsir-S1’in kurulumundan sonra ise tüm hava savunma sistem görevlerinin tamamlanacağı, kara ve havadan gelen tüm tehditlere karşı gece ve gündüz duyarlılığı olduğu belirtildi. Sistemin yıl içerisinde kurulumunun tamamlanacağı belirtildi.

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