Rusya, Kızıl Meydan'da güç gösterisi yapacak

2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferi her yıl 9 Mayıs'ta kutlayan Rusya, bu yılki zafer etkinliklerinde askeri gövde gösterisi yapacak.

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart'ta kamuoyuna duyurduğu Kinjal (Hançer) hipersonik füze sisteminin 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda tarihi Kızıl Meydan'da yapılacak geçit töreninde ilk kez görücüye çıkacağını söyledi.

Törene 5. nesil avcı uçağı Su-57, Su-30SM ve MiG-29SMT savaş uçakları, Tu-160 ve Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları ile uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22M3'lerin de katılacağı açıklandı.

Törende Rus ordusunun modern yüzünü yansıtan toplam 190 askeri aracın hazır olacağı belirtildi.