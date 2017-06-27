Rusya, Kuzey Kore’ye karşı yol haritasını hazırladı!
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Moskova’nın Kuzey Kore sorununu çözmek için yol haritası hazırladığını ve bunu partnerleriyle görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin olumsuz senaryolarından kaçınmak için; asıl hedefi Kuzeydoğu Asya'da yarımada sorununun çözülmesiyle birlikte barış mekanizmasının sağlanması olan bir yol haritası hazırladık ve bunu partnerlerimizle görüşmeye hazırız" ifadesini kullandı.
Bakan Yardımcısı, yol haritasının tarafların ön koşul olmaksızın diyalog kurmalarını ön gördüğünün altını çizdi. Aynı zamanda, iki ülkenin birbirini provoke etmemesi ve ilişkilerin ortak prensiplerine ilişkin görüşmelerden başlanılması teklif ediliyor.
Son olarak Rusya, Kuzey Kore yönetimine ileride nükleer programdan vazgeçmesini sağlayacak güvenlik garantileri de sunacak.
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