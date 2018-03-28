Rusya: Londra yönetimi, Skripal soruşturmasıyla ilgili önemli bilgileri İngiliz halkından saklıyor

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma süreci hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra yönetiminin soruşturmaya ilişkin bazı önemli bilgileri İngiliz halkından sakladığını belirtti.

Londra'nın Skripal davası soruşturmasıyla ilgili önemli hususları İngilizlerden dahi sakladığını ve toplam yaralı sayısının halen bilinmediğini kaydeden Rus Dışişleri, "İngiliz hükümetinin tutumu, birçok soru işareti doğuruyor. İngiliz halkı, ciddi tehdit oluşturan bu olayla ilgili önemli hususlarından bihaber tutuluyor, toplam yaralı sayısı bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

'İNGİLİZ İSTİHBARATININ PARMAĞI OLABİLİR'

İngiliz hükümetinin olayın esas gerekçelerini aydınlatma ve failleri açığa çıkarma konusunda ilgisiz davrandığına dikkat çeken bakanlık, bu durumun İngiliz istihbaratının olayda parmağı olabileceği düşüncesine sevk ettiğinin altını çizdi.

Rus Dışişleri, "Skripal olayının tüm koşulları üzerinde yapılan analiz, İngiliz hükümetinin Salisbury'deki olayın esas gerekçelerini ve faillerini açığa çıkarma konusunda ilgisiz davrandığını ortaya koyuyor. Bu, bizi İngiliz istihbaratının olayda parmağı olabileceği düşüncesine sevk ediyor." diye vurguladı.

'LONDRA 'RUSYA'NIN SUÇU' ÖNYARGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR'

Bakanlık, Londra yönetiminin 'Rusya'nın suçu önyargısı' oluşturmak için dünya genelinde çaba sarf ettiğini de kaydederek şöyle devam etti:

"Bilinçli ve önceden planlanmış bir cepheleşmeyi körükleme, Rusya sınırlarında güç gösterisi yapma girişimi var. Salisbury'deki olayın objektif ve kapsamlı olarak ele alınması amacını taşıyan siyasi-diplomatik işbirliğini engelleme çabası aşikar."

(Sputnik)