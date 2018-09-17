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Mattis: Rusya, Makedonya'daki referandumu engellemeye çalışıyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rusya'nın, Makedonya'da düzenlenecek referanduma ilişkin, 'Moskova, 30 Eylül'de Makedonya'da düzenlenecek referandumun engellenmesi için Rus yanlısı gruplar kuruyor.' dedi.

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Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları öncesi açıklamalarda bulunan Mattis, Rusya'nın, Makedonya'ya para transferinde bulunduğunu belirterek, "Rusya ayrıca etkili ve geniş kampanyalar düzenliyor. Makedonya halkını, kararını vermesi için yalnız bırakmalıyız." diye konuştu.

Bakan Mattis, "Moskova, 30 Eylül'de Makedonya'da düzenlenecek referandumun engellenmesi için Rus yanlısı gruplar kuruyor. Hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, referandum oylarına karşı para gücünü ve ülkedeki etkisini kullanmaya çalıştığını vurgulayan Mattis, Makedonya'daki referandumun ülkenin NATO üyeliği yolunu açacağını ve buna Moskova'nın kesinlikle karşı olduğunu sözlerine ekledi.

Üsküp'teki resmi temasları kapsamında Mattis, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve mevkidaşı Radmila Şekerinska ile bir araya gelecek.

- Makedonya'daki referandum

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin, ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, 17 Haziran'da imzalanmıştı.

Makedonya Meclisinde onaylanan anlaşma, 30 Eylül'de yapılacak referandumda halkın oyuna sunulacak.

Referandumda halka, "Makedonya Cumhuriyeti ile Yunanistan arasındaki isim anlaşmasını kabul ediyor musunuz ve NATO ve Avrupa Birliği üyeliğinden yana mısınız?" sorusu sorulacak.

Öte yandan Rusya'nın, Balkan ülkelerinin NATO üyeliğine karşıt tutumu da biliniyor.

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