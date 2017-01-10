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Rusya Moskova’yı S-400’le koruyacak

ABD tanklarının Almanya’ya gönderilmesi ve öncesinde NATO’nun Rusya’ya yakın bölgelere asker ve mühimmat konuşlandırması sonrası Kremlin’den başkenti korumak için özel bir hamle geldi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’nın hava savunmasını güçlendirmek için başkent yakınlarına S-400 füze sistemi konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova dâhil 12 bölgenin hava sahasında etkili olacak S-400 hava savunma füze sisteminin Podolsk şehrine konuşlandırıldığı ve 11 Ocak’ta devreye sokulacağı belirtildi.

 

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