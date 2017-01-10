Rusya Moskova’yı S-400’le koruyacak
ABD tanklarının Almanya’ya gönderilmesi ve öncesinde NATO’nun Rusya’ya yakın bölgelere asker ve mühimmat konuşlandırması sonrası Kremlin’den başkenti korumak için özel bir hamle geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’nın hava savunmasını güçlendirmek için başkent yakınlarına S-400 füze sistemi konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova dâhil 12 bölgenin hava sahasında etkili olacak S-400 hava savunma füze sisteminin Podolsk şehrine konuşlandırıldığı ve 11 Ocak’ta devreye sokulacağı belirtildi.
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