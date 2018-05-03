Rusya, nisanda petroldeki kısıntı hedefine uyamadı

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, üretim paylaşım anlaşmalarında yaşanan artışlar nedeniyle Rusya'nın petrol üretiminde dalgalanmalar meydana geldiğini belirtti.

Rusya'nın, nisanda günlük petrol üretimini 285 bin varil kıstığını bildiren Novak, "Böylece nisanda OPEC anlaşmasını yüzde 95,2 oranında karşılayabildik." dedi.

Novak, geçen ayki fiili duruma karşın, petrol üretiminde yaşanan dalgalanmanın ve piyasaların dengelenmesi konusunda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Rusya, OPEC ile Ekim 2016'da varılan üretim kısıntısı anlaşması gereği, o tarihte 11,24 milyon olan günlük petrol üretimini 300 bin varil azaltacağını taahhüt etmişti.