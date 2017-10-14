Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, nükleer patlamalara dayanıklı bir zırh geliştiriyor

Rusya, askerini yeni nesil bir savaşa hazırlamak için nükleer patlamalara dayanıklı bir zırh geliştiriyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Üçüncü nesil Ratnik 3 zırhı, yaşam desteği, komut, iletişim, meşgul etme, koruma ve enerji koruma gibi birleştirilmiş özel içerikleri kapsayacak.

Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nde Askeri Savaş Zırhları ve Yaşam Destek Sistemleri Baş Tasarımcısı Hassas Makine Mühendisi Oleg Faustov, Ratnik 3 zırhının içerdiği yüksek teknoloji sayesinde nükleer patlamaların oluşturduğu radyasyon ve elektromanyetik dalgalara dayanıklı olduğunu söyledi.

Su altında da kullanılabilen zırh, özel bir başlığa sahip ve bu başlık Google Glass benzeri bir dijital ekran olarak da kullanılabiliyor. Geliştiriciler, zırhın askerlerin gücünü ve dayanıklılığını arttıracağını, 2022 yılında seri üretime geçilebileceği, o zamana kadar ağırlığının %30 azaltılacağı belirtiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Jandarmadan nefes kesen narko-terör operasyonu

Jandarmadan nefes kesen narko-terör operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA