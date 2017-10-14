Rusya, nükleer patlamalara dayanıklı bir zırh geliştiriyor

Üçüncü nesil Ratnik 3 zırhı, yaşam desteği, komut, iletişim, meşgul etme, koruma ve enerji koruma gibi birleştirilmiş özel içerikleri kapsayacak.

Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nde Askeri Savaş Zırhları ve Yaşam Destek Sistemleri Baş Tasarımcısı Hassas Makine Mühendisi Oleg Faustov, Ratnik 3 zırhının içerdiği yüksek teknoloji sayesinde nükleer patlamaların oluşturduğu radyasyon ve elektromanyetik dalgalara dayanıklı olduğunu söyledi.

Su altında da kullanılabilen zırh, özel bir başlığa sahip ve bu başlık Google Glass benzeri bir dijital ekran olarak da kullanılabiliyor. Geliştiriciler, zırhın askerlerin gücünü ve dayanıklılığını arttıracağını, 2022 yılında seri üretime geçilebileceği, o zamana kadar ağırlığının %30 azaltılacağı belirtiliyor.