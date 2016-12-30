Rusya Obama ile adeta dalga geçti: Kamçılasanız ne olur ki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve New York ile Maryland’deki Rus diplomatik temsilciliklerinin kapatılması gibi adımları içeren yaptırımlarının ardından Başkan Barack Obama'nın dış politika yönetimini eleştirdi.

Facebook hesabından ABD’in yeni yaptırımlarını değerlendiren yorumlayan Zaharova, ABD'lilerin kendi başkanları tarafından küçük düşürüldüğünü vurguladı.

Zaharova açıklamalarına şu ifadelerle başladı: "Bunu yıllardır söylüyoruz: 8 yıldır Beyaz Saray’da olanlar… Bunlar iktidar değil, dış politikanın beceriksiz, hayal kırıklığı yaratan ve dar görüşlü grubu. Bugün Obama bunu resmi olarak kabul etti. En şaşırtıcı olanıysa, iki dönemlik başkanlık süresi boyunca uluslararası arenada hiçbir başarıya ulaşamayan Obama’nın, bunun yerine iktidarına 'kara bir lekeyle' nokta koyması."

"HER ŞEYİ BERBAT EDEN BU GRUPTAN BİR TEK KERRY’YE ÜZÜLÜYORUM"

Zaharova şöyle devam etti: "Bu gruptan bir tek (ABD Dışişleri Bakanı John) Kerry’ye üzülüyorum. Zira Kerry müttefik olmasa da profesyonel olmaya ve insani saygınlığını korumaya çalışıyordu. Üzerindeki iş arkadaşları ise dört yıl onunla alay etti, ona çelme taktı, çalışmasına müsaade etmedi.”

"AYAKKABIYI KAMÇILASANIZ NE OLUR Kİ..."

Zaharova, Kerry için duyduğu üzüntünün nedenlerini açıklamaya devam ederek bir Rus atasözünü Obama'ya uyarladı: "Tanrı Kerry’nin çekmek zorunda kaldıklarını kimseye çektirmesin. Sayın Kerry, ABD’nin bu zorlu zamanlarında izin verin size dayanışmaya yönelik sözler sarf etmek isterim. Siz ülkenizin dış politikasının çökmesini önlemek için elinizden geleni yaptınız. Fakat bir Rus atasözünde dendiği gibi, ayakkabıyı kamçılasanız ne olur ki…"

Zaharova, ABD halkının kendi başkanları tarafından küçük düşürüldüğünü vurgulayarak "Bugün ABD’liler ne teröristler ne de düşmanlar tarafından değil, kendi başkanları tarafından küçük düşürüldü. Bu kez Washington’a tokadı, kendi efendisi attı."

"PERDE KAPANDI, KÖTÜ OYUN BİTTİ"

Zaharova, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: "Perde kapandı, kötü oynanan oyun bitti. Tüm dünya, salonun ta ön sıralarından balkonlara kadar, ABD’nin prestijine, yönetimine Barack Obama ve yarı cahil dış politika ekibi tarafından vurulan yıkıcı darbeyi görüyor. ABD’ye hiçbir düşmanı bundan daha kötüsünü yapamazdı." (Sputnik)