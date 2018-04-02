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Rusya, OPEC anlaşmasını ilk defa tam karşılayamadı

Rusya, OPEC ile varılan üretim kısıntısı anlaşmasını geçen ay yüzde 93,7 oranında karşılayabildi.

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Rusya, mart ayında günlük 10,97 milyon varil petrol üreterek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan üretim kısıntısı anlaşmasını ilk defa tam karşılayamadı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın geçen ay günlük 10,97 milyon varil petrol ürettiğini belirtti.

Böylelikle OPEC'le varılan anlaşmanın yüzde 93,7'sinin karşılandığına işaret eden Novak, "Sezonluk etkiler nedeniyle anlaşma kapsamında mart ayı için yüzde 100'lük kısıntı yapılamadı." dedi.

Rusya, OPEC ile Ekim 2016'da varılan üretim kısıntısı anlaşması gereği, o tarihte 11,24 milyon olan günlük petrol üretimini 300 bin varil azaltacağını taahhüt etmişti.

Rusya'nın petrol üretimi geçen ay 10,95 milyon varil düzeyinde gerçekleşirken, ülkenin en büyük petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'in petrol üretimleri de şubatta yüzde 0,1 oranında artmıştı.

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