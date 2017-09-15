Rusya'dan flaş Rakka açıklaması: İki ay içinde kurtulmasını umuyoruz

Astana-6 görüşmelerinden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrentyev, bazı muhaliflerin terörle mücadele faaliyetlerine katkı sunduğunu söyledi.

'BAZI ILIMLI MUHALİF GRUPLAR OPERASYONLARA KATKI SUNUYOR'

Rus diplomat, "Söz konusu ılımlı muhalifler, çok başarılı bir operasyon yürütüyor. Rakka'nın kısmen özgürlüğüne kavuşturulması bunun kanıtı. Kentin bir iki ay içinde tamamen kurtulmasını umuyoruz" dedi.

'TÜM MUHALİF GRUPLARI TERÖRLE MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ'

Öte yandan bazı muhalif grupların terörle mücadele faaliyetlerine katılmayı reddettiğini ve bunun kendileri için üzücü olduğunu anımsatan Lavrentyev, bu gruplara terörle mücadeleye destek verme çağrısı yaptı.