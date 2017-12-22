Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Hava ya da deniz sahamızın en ufak bir ihlalinde... Rusya Savunma Bakanı Şoygu, NATO'nun Rusya sınırındaki varlıklarının 2012'den bu yana katlanarak arttığını söyledi. NATO tarafından Rusya sınırındaki tatbikatların yoğunlaştığını belirten Şoygu, 'Rusya hava ya da deniz sahasının en ufak ihlali durumunda bu girişimi kararlılıkla bastıracağımızdan emin olabilirsiniz.' dedi.