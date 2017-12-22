Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Hava ya da deniz sahamızın en ufak bir ihlalinde...
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, NATO'nun Rusya sınırındaki varlıklarının 2012'den bu yana katlanarak arttığını söyledi. NATO tarafından Rusya sınırındaki tatbikatların yoğunlaştığını belirten Şoygu, 'Rusya hava ya da deniz sahasının en ufak ihlali durumunda bu girişimi kararlılıkla bastıracağımızdan emin olabilirsiniz.' dedi.
- star.com.tr
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı'nın bu yılki son oturumunda bir konuşma gerçekleştirdi.
Yaptığı konuşmada NATO'nun Avrupa'daki askeri varlığına değinen Şoygu, TASS haber ajansında yer alan bilgiye göre, Rusya sınırındaki NATO birliklerinin 2012'den bu güne büyük bir hızla artış gösterdiğini belirtti.
Avrupa'da konuşlu ABD füze savunma sistemlerinin "operasyon başlatmaya" hazır tutulduğunu belirten Şoygu, NATO'nun Rusya sınırlarındaki asker sayısının son üç yılda 10 binden 40 bine çıkarıldığını ifade etti.
NATO tarafından 2014'te Rusya sınırında 282 askeri tatbikat gerçekleştirildiğini söyleyen Sergey Şoygu, bu sayının 2017'de 548'e yükseldiğinin altını çizdi.
NATO üyesi devletlerin Rusya sınırındaki gözetleme operasyonlarının da yoğunlaştırıldığına değinen Rusya Savunma Bakanı, "Rusya hava ya da deniz sahasının en ufak ihlali durumunda bu girişimi kararlılıkla bastıracağımızdan emin olabilirsiniz." dedi.
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