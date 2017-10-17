Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İsrail'de temaslarda bulunuyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, resmi ziyaret için ülkede bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul ettiği belirtildi.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde gerçekleşen görüşmede İran'ın Suriye'deki askeri varlığının ele alındığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, Netanyahu, konuk bakana İsrail'in İran'ın Suriye'deki askeri varlığına izin vermeyeceğini, İran'ın bunun farkına varması gerektiğini ifade etti.

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın da gündeme geldiği görüşmede, Netanyahu'nun Şoygu'ya, "Eğer anlaşma düzeltilmezse, İran 8 ila 10 yıl içinde nükleer silahlara sahip olacaktır." dediği kaydedildi.

Uzun yıllardır İsrail'i ziyaret eden ilk Rus Savunma Bakanı olan Şoygu'nun Başbakan Netanyahu ile yaptığı görüşmeye İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da katıldı.

İsrail ve Rus savaş jetlerinin Suriye hava sahasında bir çatışma yaşamasını önlemek için iki ülke arasında bir askeri koordinasyon anlaşması bulunuyor. Bu nedenle Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin son iki yılda birçok kez bir araya geldi.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye'den topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, rejim ve İran destekli Hizbullah güçlerine ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail savaş uçakları, bunun son örneği olarak dün Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bir uçaksavar mevzisini vurmuştu. İsrail ordusu, bu saldırının Suriye'den savaş uçaklarına atılan bir uçaksavar füzesine karşılık düzenlendiğini öne sürmüştü.

İsrail'in, sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takibe ve kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden İsrail Başbakanı Netanyahu, söz konusu kırmızı çizgileri, "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek, bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak ve İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.