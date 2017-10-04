Rusya Savunma Bakanlığı el Kaide'ye bağlı HTŞ lideri Covlani'yi İdlip'te hedef aldığını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Binbaşı General İgor Konashenkov, Heyet Tahrir Şam lideri Covlani'nin İdlip'te Rus hava saldırısında ağır yaralandığını iddia etti. Sözcü aynı zamanda HTŞ'ye bağlı 12 saha komutanının da öldürüldüğünü belirtti.
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