Rusya: Ses hızını aşan füze geliştirdik
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Raguzan dün düzenlediği basın toplantısında ülkesinin ses hızını aşan yeni bir füze geliştirdiğini duyurdu.
- star.com.tr/ Yaser Emre
ABD'nin tüm yaptıklarına rağmen ülkesinin büyük askeri bir çaba sarfederek yeni bir füze geliştirdiğini duyuran Raguzan füze hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.
Füze çalışmalarının hala devam ettiğini belirten Raguzan en kısa zamanda biteceğini ifade etti.
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